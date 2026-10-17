Зеленський про удари по енергооб'єктах в Україні: важливо, щоб усі в Америці бачили, що насправді відбувається

Обстріли російськими окупантами об'єктів енергетики в Україні у п'ятницю були одними з найбільших з початку війни, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Напередодні росіяни завдали одного з найбільших ударів по українській енергетиці: були атаковані більш ніж 15 важливих об'єктів електрогенерації та енергопередачі в різних регіонах України. Тривають відновлювальні роботи, і у них задіяні всі необхідні служби, всі доступні сили українських енергетичних компаній", – написав Зеленський в Телеграм у суботу.

Він повідомив, що найбільш складна ситуація була в Луцьку, Рівному, Житомирі, Вінниці, Шепетівці, Славуті й Нетішині, також були також по об'єктах в інших областях.

"Важливо, що вже підготовлені нові пакети підтримки для України від наших європейських партнерів. Я вдячний їм за це. І важливо, щоб також усі в Америці бачили, що насправді відбувається. У час, коли росіяни завдали такого масштабного удару по нашій енергетиці, в Америці було, на жаль, ухвалено рішення повністю проігнорувати закон Ліндсі Грема, який повинен був запровадити справді дієвий тиск на Росію заради припинення цієї війни. Цей закон міг – і ще може! – дуже допомогти. Але потрібно, щоб закон справді працював, і кожен голос за це має значення", – наголосив президент України.

За його словами, "американський санкційний блекаут, послаблення тиску на агресора, грошові винагороди для Путіна – це все тільки спонукає його бити далі". "Треба не здавати позиції і намагатись закінчити війну. Закінчити, а не дати Путіну всі підстави продовжувати її безкінечно", – додав Зеленський.

Як повідомили раніше в Міністерстві енергетики, частина споживачів залишилася без електропостачання внаслідок обстрілів російськими окупантами енергетичних об'єктів у десяти областях України. У низці регіонів України в суботу застосовуються графіки погодинних відключень та у всіх областях графіки обмеження потужності для промисловості й бізнесу через мережеві обмеження, спричинені попередніми російськими атаками.