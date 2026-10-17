Окупанти обстріляли 60 населених пунктів Запорізької області за добу, 6 жителів облцентру поранені, серед них дитина – поліція

Шестеро людей, серед яких 11-річна дівчинка, отримали поранення через ворожі атаки по Запоріжжю протягом минулої доби, повідомляє відділ комунікації поліції Запорізької області в суботу.

"Вдень 16 жовтня окупанти завдали удару з реактивної системи залпового вогню по одному з районів Запоріжжя. Поранення отримала 73-річна жінка. Під ранок наступного дня російська армія, за попередніми даними, скерувала по місту п'ять балістичних ракет. Удари прийшлися по житловим кварталам та об'єктам інфраструктури. Пошкоджено кілька багатоквартирних будинків та автомобілі громадян. Наразі відомо про п'ятьох постраждалих, серед яких – 11-річна дівчинка. Кількість поранених уточнюється", – йдеться в повідомленні.

Упродовж доби російські війська атакували обласний центр з РСЗВ та завдали ударів балістичними ракетами. Загалом окупанти 563 рази обстріляли населені пункти Запорізької області. Під обстрілами перебували Запоріжжя і 59 інших населених пунктів області. На місцях влучань працюють поліцейські, рятувальники та інші профільні служби.

Поліцейські зареєстрували 44 повідомлення про руйнування та пошкодження через атаки ворога. За кожним фактом слідчі розпочали кримінальні провадження, правова кваліфікація – ч.1 ст. 438 (Воєнні злочини) Кримінального кодексу України.

За минулу добу працівники поліції евакуювали дев'ятьох людей з прифронтових населених пунктів Запорізького району – п'ятьох чоловіків та чотирьох жінок.