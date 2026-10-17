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Окупанти атакували вночі енергооб'єкти у 10 областях, місцями введені графіки погодинних відключень – Міненерго

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Окупанти атакували вночі енергооб'єкти у 10 областях, місцями введені графіки погодинних відключень – Міненерго

Частина споживачів залишилася без електропостачання внаслідок обстрілів російськими окупантами енергетичних об'єктів у десяти областях України, повідомляється в телеграм-каналі Міністерства енергетики України в суботу вранці.

"Вночі та зранку ворог атакував низку енергетичних об'єктів у Вінницькій, Волинській, Донецькій, Запорізькій, Житомирській, Одеській, Рівненській, Тернопільській, Хмельницькій та Харківській областях. Як наслідок, частина споживачів залишилася без електропостачання. Наразі енергетикам вдалося повернути світло для понад пів мільйона споживачів. Ремонтні роботи тривають усюди, де дозволяє безпекова ситуація. Відновлювальні роботи ускладнюються постійними повітряними тривогами та загрозою повторних обстрілів", – йдеться в повідомленні.

У низці регіонів України в суботу застосовуються графіки погодинних відключень та у всіх областях графіки обмеження потужності для промисловості й бізнесу через мережеві обмеження, спричинені попередніми російськими атаками. "Це вимушений крок, який допомагає уникнути перевантаження мереж та вберегти систему від масштабних аварій", – пояснили у відомстві.

Актуальні графіки розміщуються на офіційних ресурсах регіональних операторів систем розподілу. "Оперативна інформація про наслідки атак і стан енергосистеми публікується виключно на офіційних ресурсах, виважено і без зайвої деталізації. Просимо користуватися лише перевіреними джерелами та не поширювати матеріали, які можуть допомогти ворогу", – додали у Міненерго.

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Редактор · Політичні новини
#знеструмлення #міненерго #обстріли
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