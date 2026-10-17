Окупанти обстріляли 6 населених пунктів Донецької області, у Слов'янську та Краматорську є загиблі – поліція

Щонайменше троє мирних жителів Донецької області загинули і 24 були поранені, зокрема дитина, внаслідок обстрілів з боку російських окупантів за минулу добу та в ніч на суботу, повідомляється на сайті Національної поліції України.

"У Краматорську російські дрони вбили на вулицях двох людей, ще вісьмох поранили. Ворог також бив по місту з РСЗВ "Торнадо-С" і "Смерч". Пошкоджено багатоквартирний будинок, заклад освіти, комунальне підприємство, три цивільних авто, мотоцикл, трактори", – йдеться в повідомленні.

Місто Слов'янськ росіяни атакували FPV-дронами. У п'ятницю травмовано п'ятьох мирних жителів, зокрема дівчину 2008 року народження. Пошкоджено приватний будинок і два цивільних авто. "Крім того, сьогодні о 03:40 російські війська вдарили по Слов'янську двома бомбами "ФАБ-250" з УМПК. Снаряди влучили у багатоквартирні будинки. Попередньо відомо про одну загиблу особу та 11 поранених. Під завалами можуть залишатися люди. Тривають пошуково-рятувальні роботи", – повідомили в Нацполіції.

У селищі Ясногірка внаслідок влучання чотирьох бомб "КАБ-250" і дронів руйнувань зазнали чотири приватних будинки та автомобіль, у Староварварівці пошкоджено шість приватних будинків, у Криницях – одну оселю. Про постраждалих не повідомляється.

Усього протягом п'ятниці, 16 жовтня, поліція зафіксувала 1 677 атак по лінії фронту та житловому сектору області. Під вогнем перебували шість населених пунктів: крім Краматорська, Слов'янська та Ясногірки також села Долина, Криниці, Староварварівка. Руйнувань зазнали 33 цивільних об'єкти, з них 13 житлових будинків.

Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст. 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України.

Очільник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін повідомив про двох загиблих мешканців області протягом минулої доби (обидва у Краматорську) та 15 поранених. Про загиблих вранці у суботу він не повідомляв.