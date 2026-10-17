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Мер Вінниці повідомив про знеструмлення міста і попросив при подачі світла не перевантажувати мережу

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Мер Вінниці повідомив про знеструмлення міста і попросив при подачі світла не перевантажувати мережу
Фото: https://www.facebook.com/minenergoUkraine

Місто Вінниця залишилося без електропостачання в суботу вранці внаслідок російської атаки, повідомив міський голова Сергій Моргунов.

"Через російську атаку Вінниця без електроенергії. Поки що фахівці оцінюють обсяг руйнувань. Про всі зміни повідомлятимемо. Критична інфраструктура працює на резервному живленні. На час відсутності світла електротранспорт не працюватиме. Натомість вийде більше автобусів та маршрутних таксі", – написав Моргунов в Телеграм.

Пізніше він попросив жителів міста не перевантажувати мережу після відновлення електропостачання.

"Коли електропостачання відновиться, не варто вмикати всі електроприлади одночасно. Це створює додаткове навантаження на електромережу та може призвести до повторних відключень. Потужні прилади потрібно вмикати з інтервалом", – пояснив Моргунов.

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Редактор · Політичні новини
#вінниця #електроенергія #енергетика
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