Окупанти просунулись між Родинським і Добропіллям, захопивши 7 кв км – DeepState

Російські окупанти змогли просунутися поблизу сіл Матяшеве та Світле Покровського району Донецької області на північний захід від міста Родинське в бік міста Добропілля, повідомляє OSINT-проєкт DeepState.

"Ворог просунувся поблизу Матяшевого та Світлого", – повідомляється в телеграм-каналі проєкту в суботу вранці.

Згідно з мапами DeepState, площа окупації за минулу добу зросла на 7,22 кв км, а район проникнення (сіра зона) – ще на 1,97 кв км.

При цьому просування ворога відбулося за межами населених пунктів, самі Матяшеве і Світле лишилися в районі проникнення, також у сірій зоні опинилося сусіднє село Добропілля, яке знаходиться в кількох кілометрах від однойменного міста. Саме місто Добропілля лишається під контролем Сил оборони, але район проникнення підступив впритул до його південних промислових околиць.

На інших напрямках фронту за добу без змін.

Як повідомлялося, 14 жовтня Третій армійський корпус (3 АК) повідомив про завершення четвертого етапу наступальної операції "Вівальді", а його командир, бригадний генерал Андрій Білецький заявив про звільнення ще 101 кв. км території та звільнення сіл Зелена Долина, Липове й Колодязі Лиманської громади Краматорського району Донецької області.

У свою чергу OSINT-проєкт DeepState повідомив, що Сили оборони України не тільки звільнили ці три села, але також повернули контроль поблизу сусідніх сіл Ставки та Шандриголове. Згідно з мапами проєкту, за добу було звільнено 88,17 кв км української території, а площа російської окупації зменшилась на 78,95 кв км, також скоротилася зона проникнення.