Масштабування рішень протидії реактивним "шахедам" може зайняти близько 6 місяців – засновник TAF Industries

Близько шести місяців може знадобитися для масштабування рішень із протидії реактивним "шахедам", й ці рішення відразу мають бути розраховані на появу швидших ворожих безпілотників, вважає засновник українського виробника оборонних технологій TAF Industries Олександр Яковенко.

"Я оцінюю це у шість місяців. Але поки ми зможемо масштабувати це рішення, з'явиться наступна ітерація шахеда, яка буде літати на швидкості 600 км на годину. І до цього і треба готуватися", – сказав Яковенко під час заходу "Бізнес і нові виклики. Діалоги з NV" відповідаючи на запитання, скільки часу потрібно, щоб припинити атаки реактивними шахедами у столиці.

Він навів приклад протидії звичайним "шахедам", де, за його словами, на вихід рівня збиття у 90% вдалося вийти через майже півтора року, а масштабування застосування дронів-перехоплювачів відбулося приблизно через два роки.

"Перші пів року збивали "Шахеди" тільки малим ППО, тобто туреллю і все. Інтерсептори з'явилися десь через півтора року після того, як нас почали атакувати "Шахедами", а масштабування їх відбулося через два роки", – нагадав Яковенко.

"Більш важливе питання, що потрібно зробити, щоб наступний виток технологічний нас не зачепив, тому що ми постійно наздоганяємо", – наголосив засновник TAF Industries.

На його думку, за швидкості 600 км/год класичне перехоплення іншим дроном буде майже неможливим.

Яковенко також зазначив, що оборонна індустрія наразі значною мірою зосереджена на поточних проблемах, що їй бракує фінансових і людських ресурсів для розроблення рішень проти загроз, які можуть виникнути за рік. Для розробки кожної наступної оборонної технології українському сектору необхідно мати також фундаментальну наукову базу, лабораторії та кваліфікованих інженерів, зауважив він.

Говорячи про експорт української зброї, засновник TAF Industries підтвердив інтерес іноземних країн в українському досвіді у сфері оборонних технологій.

"Я поки що не вважаю, що на сьогоднішній момент існує унікальне українське технологічне рішення. На сьогоднішній момент існує унікальний український досвід, який ми отримали власною кров'ю і кров'ю наших захисників", – описав своє бачення поточної ситуації Яковенко.

Український виробник оборонних технологій TAF Industries виробляє понад 30 видів оборонної продукції, зокрема дрони FPV і розвідувальні БпЛА, системи радіоелектронної боротьби, рішення для дистанційного керування та технології для бойових дій на основі штучного інтелекту. Виробництво дронів FPV становить до 80 тис. од. на місяць.