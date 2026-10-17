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У Слов'янську через нічний авіаудар загинула людина, 10 поранено, під завалами можуть бути люди – МВА

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Російські окупаційні війська в ніч проти суботи завдали авіаційних ударів бомбами ФАБ-250 по житловому масиву Слов'янська Донецької області, внаслідок чого одна людина загинула та десятеро дістали поранень, повідомив начальник Слов'янської міської військової адміністрації Вадим Лях у Facebook.

"Сьогодні, о 03:40, ворог наніс авіаудари ФАБ-250 по спальному мікрорайону міста. Влучання у дві багатоповерхівки. На обох локаціях під завалами можуть знаходитися тіла людей. На даний час відомо про одну загиблу людину і 10 поранених. Четверо з них госпіталізовані", – написав очільник МВА в соцмережах у суботу вранці.

За його даними, загалом у місті пошкоджено вісім багатоповерхових будинків, два з яких зазнали часткових руйнувань. Також пошкоджено автомобілі та спецтехніку місцевого комунального підприємства.

Лях уточнив, що сумарно за минулу добу та ранок суботи в Слов'янську поранено 16 людей, зокрема 17-річну дівчину. Пошуково-рятувальні роботи та розбір завалів тривають.

 

#авіаудар #донеччина #наслідки #словянськ
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