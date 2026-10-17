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Низка членів IMFC покинули пленарну сесію у Бангкоку під час виступу міністра фінансів РФ із солідарності з Україною

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Низка членів IMFC покинули пленарну сесію у Бангкоку під час виступу міністра фінансів РФ із солідарності з Україною
Фото: Інтерфакс-Україна / Дмитро Кошовий

Частина членів Міжнародного валютного і фінансового комітету (International Monetary and Financial Committee, IMFC), який є ключовим головним дорадчим органом Міжнародного валютного фонду (МВФ), покинули його пленарну сесію у суботу під час виступу міністра фінансів Росії Антона Силуанова, передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна".

"Щойно на пленарній сесії IMFC після того, як я встав і вийшов під час виступу містера фінансів рф сілуанова, до мене приєднались і вийшли з зали величезна група голів і міністрів. Я навіть не очікував", – прокоментував те, що відбулося, голова Національного банку України Андрій Пишний.

"Вони побачили, що я встав і вийшов, і зробили те саме", – додав він.

Міністр фінансів РФ Силуанов вперше брав участь у засіданні IMFC з початку повномасштабної російської агресії проти України у лютому 2022 року.

Як повідомлялося, на ці щорічні збори Міжнародного валютного фонду та Групи Світового банку, які проходять у Бангкоку, вперше з початку повномасштабної агресії РФ проти України у лютому 2022 року приїхала російська делегація високого рівня на чолі із віцепрем'єром Олексієм Оверчуком, проти якого ЄС, Велика Британія, Швейцарія, Канада, Австралія, Нова Зеландія та України запровадили санкції через російську агресію.

Для також підсанкційного міністра фінансів Силуанова це другий подібний візит з початку війни після відвідання 31 серпня-1 вересня цього року зустрічі міністрів фінансів G20 у Ешвілі (Північна Кароліна, США) на запрошення американських організаторів. Тоді це викликало жорстке обурення європейських делегацій, які назвали це "тривожним сигналом" і відмовилися брати участь у Family Photo разом із російським міністром.

З тих самих причин подібне Family Photo не відбулося і на щорічних зборах МВФ та Групи Світового банку у Бангкоку.

Автор

Редактор · від економіки до політики
#світ #протест #солідарність #росія
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