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У Запоріжжі через ранковий удар травмовано 5 людей, зокрема дитину; аварійно-рятувальні роботи завершено – ДСНС

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У Запоріжжі через ранковий удар травмовано 5 людей, зокрема дитину; аварійно-рятувальні роботи завершено – ДСНС
Фото: https://t.me/dsns_telegram

Рано-вранці 17 жовтня російські війська завдали масованого удару по Запоріжжю, унаслідок чого травмовано п'ятеро людей, серед них одна дитина, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"Постраждалим надають необхідну медичну допомогу. Рятувальники ліквідували пожежі двох автомобілів і нежитлового приміщення на площі 50 кв. м. Пошкоджено житлові будинки", – йдеться в повідомленні відомства в телеграм-каналі.

У ДСНС зазначили, що надзвичайники деблокували мешканців квартир і допомогли людям безпечно залишити пошкоджену будівлю. Наразі аварійно-рятувальні роботи завершено, кількість постраждалих уточнюється.

Як повідомлялося раніше, вранці 17 жовтня російські окупаційні війська завдали удару по відкритій місцевості серед житлового масиву Запоріжжя, унаслідок чого виникли пожежі та зазнали пошкоджень багатоквартирні будинки. Начальник Запорізької ОВА Михайло Семікін початково інформував про двох поранених, а згодом повідомив про зростання кількості потерпілих до п'яти осіб, серед яких дитина.

 

#запоріжжя #наслідки #дснс #атака
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