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Сили оборони збили та подавили 293 повітряні цілі ворога, зафіксовано влучання на 22 локаціях – Повітряні сили

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Сили оборони збили та подавили 293 повітряні цілі ворога, зафіксовано влучання на 22 локаціях – Повітряні сили
Фото: НГУ

У ніч проти суботи сили протиповітряної оборони збили та подавили засобами радіоелектронної боротьби 293 ворожі цілі з-поміж ракет різних типів та 332 безпілотників, якими війська РФ атакували Україну, повідомляють Повітряні сили ЗСУ в телеграм-каналі.

"У ніч на 17 жовтня (з 18:00 16 жовтня) противник атакував балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 із Воронезької, Ростовської обл. рф, ТОТ АР Крим, крилатими ракетами Х-22/32 із повітряного простору ТОТ АР Крим, 4 крилатими ракетами морського базування "Калібр" із Новоросійська та 332 ударними БпЛА типу Shahed (31 із них – реактивний), S-8000 "Бандероль", Гербера, дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків: Орел, Брянськ, Курськ, Приморсько-Ахтарськ – рф., ТОТ Донецьк, Гвардійське – ТОТ АР Крим", – зазначено в повідомленні.

За попередніми даними військових, станом на 08:00 збито та подавлено 293 цілі: чотири крилаті ракети "Калібр", а також 289 ворожих БпЛА типу Shahed (23 із них – реактивні), S-8000 "Бандероль", Гербера та дронів інших модифікацій.

"Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 22 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 3 локаціях", – поінформували в командуванні.

Відбиття повітряного нападу забезпечували авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на ранок бойова робота триває, у повітряному просторі залишається кілька ворожих безпілотників.

 

#ппо #атака #зведення
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