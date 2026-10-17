Кількість постраждалих через подвійний авіаудар по Херсону зросла до 15, загинув водій "швидкої", серед поранених – медики та діти – ОВА

Російські окупаційні війська в суботу вранці двічі завдали авіаційних ударів по Корабельному району Херсона, унаслідок чого загинув водій екстреної медичної допомоги, а кількість постраждалих зросла до 15 осіб, серед яких медичні працівники та двоє дітей, повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Від четвертої ранку російські війська двічі атакували з авіації Корабельний район Херсона. Унаслідок одного з ударів на місці загинув 64-річний водій бригади екстреної медичної допомоги", – написав очільник ОВА в телеграм-каналі.

За його словами, наразі відомо про 15 поранених. Серед них – 11-річна дівчинка, одномісячне немовля, семеро жінок і шестеро чоловіків. Крім того, тілесних ушкоджень зазнали парамедик та медсестра.

"У постраждалих діагностували контузії, уламкові поранення, забої, вибухові та закриті черепно-мозкові травми. Стан потерпілих медики оцінюють як середньої тяжкості. Усім надають необхідну медичну допомогу", – зазначив Прокудін.

Раніше міська влада інформувала про загибель водія швидкої та чотирьох постраждалих у квартирах житлового будинку, зокрема родини з одномісячною дитиною та 11-річної дівчинки.