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Кількість постраждалих унаслідок вечірньої атаки на Харків зросла до 15, серед них троє дітей – ДСНС

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Кількість постраждалих унаслідок вечірньої атаки на Харків зросла до 15, серед них троє дітей – ДСНС
Фото: https://t.me/dsns_telegram

До 15 осіб, серед яких троє дітей, зросла кількість постраждалих унаслідок ракетного удару російських окупаційних військ по Харкову ввечері п'ятниці, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій..

"Увечері 16 жовтня російські війська завдали ракетних ударів по Харкову. Одне з влучань зафіксували у складській будівлі в Немишлянському районі. Виникла пожежа площею 100 кв. м", – ідеться в повідомленні відомства.

У ДСНС зазначили, що внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено розташовані поруч багатоповерхові житлові будинки та інші цивільні споруди. Загалом виникли чотири осередки пожеж, які підрозділи Служби порятунку оперативно ліквідували.

Як повідомлялося раніше, ввечері 16 жовтня противник завдав ракетних ударів по Слобідському та Немишлянському районах міста. Попередньо очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов інформував про десятьох постраждалих із гострою реакцією на стрес, зокрема 13-річних хлопця та дівчинку.

 

#харків #постраждалі #дснс #атака
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