Трамп підписав указ про відмову застосовувати мита на товари з РФ згідно закону Грема, у Конгресі заявили про поступки Путін

Президент США Дональд Трамп підписав указ про виконання закону сенатора Ліндсі Ґрема щодо санкціонування Росії та Ірану (Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026), який передбачає встановлення 500% тарифів на російський імпорт та 100% мит проти основних покупців енергоносіїв із РФ, водночас призупинивши дію частини санкцій відповідно до національних інтересів Сполучених Штатів.

Відповідний указ від 16 жовтня оприлюднено в розділі офіційних рішень президента на сайті Білого дому. Згідно з документом, запроваджуючи підвищені торговельні мита, глава Білого дому одночасно скористався президентським правом звільнення від санкційних обмежень (waiver), заблокувавши набрання чинності іншими ключовими каральними заходами закону проти РФ.

Це рішення викликало різку критику в Конгресі США:

Сенатор-демократ від штату Коннектикут Річард Блюменталь наголосив, що своїм кроком очільник Білого дому стає на бік агресора: "Дональд Трамп знову підтверджує, що він стоїть на боці жорстокого бандита та тих, хто сприяє російській воєнній машині, та проти більшості американців, їхніх представників в обох палатах Конгресу та наших європейських союзників".

Член Палати представників Дон Беєр (демократ від штату Вірджинія) зазначив, що скасування санкцій зраджує союзників і вимагає законодавчого реагування: "Останні поступки Трампа Путіну знову зраджують наших українських партнерів, і Конгрес мусить виправити цей недосконалий закон, щоб зупинити Трампа від капітуляції перед Путіним і забезпечити реальну підтримку України".