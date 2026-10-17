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Кількість постраждалих через ворожий удар по Запоріжжю зросла до 5, серед них дитина – ОВА

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Кількість постраждалих через ворожий удар по Запоріжжю зросла до 5, серед них дитина – ОВА
Фото: Запорізька ОДА

До п'яти людей збільшилася кількість постраждалих унаслідок ранкового удару російських окупаційних військ по житловій забудові Запоріжжя, повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Михайло Семікін у суботу.

"Кількість постраждалих внаслідок удару зросла до п'яти. Серед травмованих – дитина", – зазначив очільник ОВА в телеграм-каналі.

Як повідомлялося раніше, вранці 17 жовтня противник завдав удару по відкритій місцевості серед житлового масиву міста. Унаслідок атаки пошкоджено багатоповерхові будинки та загорілися припарковані автомобілі. Попередньо інформувалося про двох поранених. Ліквідація наслідків ворожого обстрілу триває.

 

#запоріжжя #постраждалі #обстріл
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