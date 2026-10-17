Окупанти за добу втратили 1950 осіб, 24 артсистеми та майже 1,4 тис. БПЛА – Генштаб

Сили оборони України за минулу добу ліквідували 1950 окупантів, знищили 24 артилерійські системи, один танк, дві бойові броньовані машини, 1396 БПЛА оперативно-тактичного рівня, а також 331 одиницю автомобільної та спецтехніки, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ в суботу вранці.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.10.2026 склали особового складу – близько 1 562 970 (+1 950) осіб, танків – 12 415 (+1) од., бойових броньованих машин – 25 554 (+2) од., артилерійських систем – 51 266 (+24) од., РСЗВ – 2 221 (+4) од., засоби ППО – 1 710 (+2) од., літаків – 449 (+0) од., гелікоптерів – 356 (+0) од., наземні робототехнічні комплекси – 2 962 (+4) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 566 986 (+1 396) од., крилаті ракети – 5 130 (+0) од., кораблі / катери – 35 (+0) од., підводні човни – 2 (+0) од., автомобільна техніка та автоцистерни – 163 883 (+329) од., спеціальна техніка – 4 835 (+2) од.", – йдеться в повідомленні.

Дані уточнюються.

Джерело: https://www.facebook.com/share/p/1ckJ9KffUy/