Унаслідок авіаудару по Херсону загинув водій "швидкої", поранено чотирьох людей, зокрема немовля та дитину – МВА

Російські окупаційні війська в суботу вранці завдали авіаудару по Корабельному району Херсона, унаслідок чого загинув водій екстреної медичної допомоги та постраждали четверо цивільних, серед яких двоє дітей, повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Ярослав Шанько.

"Внаслідок ранкового авіаудару по Корабельному району Херсона загинула людина. Черговою жертвою російських терористів став 64-річний чоловік – водій екстреної медичної допомоги. Він отримав травми, несумісні з життям", – зазначив очільник МВА в телеграм-каналі.

За його даними, серед чотирьох поранених – родина з одномісячним немовлям та 11-річна дівчинка. Дитина зазнала вибухової й закритої черепно-мозкової травм, акубаротравми та забою потилиці, її стан оцінюють як середньої тяжкості.

У власній квартирі під час атаки постраждали троє членів сім'ї: 28-річна жінка, 37-річний чоловік та їхня одномісячна дитина. Усі вони зазнали вибухових, закритих черепно-мозкових травм і контузій та були госпіталізовані в стані середнього ступеня тяжкості.

Джерело: https://t.me/yaroslavshanko/7224