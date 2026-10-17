17 жовтня: Яке сьогодні свято, все про цей день

17 жовтня відзначають День працівників целюлозно-паперової промисловості, Всесвітній день співу, Міжнародний день боротьби за ліквідацію злиднів, Міжнародний день боротьби з бідністю.

Православна церква вшановує пам'ять пророка Осії; преподобномученика Андрія Критського.

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День працівників целюлозно-паперової промисловості

Професійне свято працівників целюлозно-паперової промисловості України встановлене Указом Президента України № 885/2008 від 1 жовтня 2008 року, святкується щорічно в третю суботу жовтня.

Власний папір Україна почала виробляти з ганчір’я у XIII ст. у місті Галич, але документи про діяльність українських папірень збереглися лише з XVI ст. Знайдено матеріали, відповідно до яких з XVI до початку XX століття на території України існувало щонайменше 200 паперових фабрик.

Сьогодні в Україні налічується 50 підприємств, які виготовляють різні види паперу та картону. Для виробництва паперової продукції використовують первинну сировину, тобто целюлозу, та вторинну – макулатуру.

Целюлозу отримують із деревини хвойних та листяних порід, а також із відходів лісопиляння та обробки дерева. З огляду на те, що в Україні запаси целюлози невеликі, майже всі підприємства виробляють картонно-паперову продукцію з макулатури.

Всесвітній день співу

Засновником цього свята є музикант із Колорадо Скотт Джонсон. Вперше святкування було проведене у 2012 році. Мета свята – організувати масовий спів по всій планеті, який сприяє загальному зближенню, єдності та гармонії. Співати може кожний – співак тільки у душі або знаменитість.

Існують дослідження, які підтверджують, що спів створює між людьми сильний зв’язок. Спільний спів не тільки синхронізує голоси, а ще й синхронізує серцебиття, швидко формує соціальні відносини. Також відомо, що спів зміцнює імунітет, покращує поставу, тренує легені, знижує рівень стресу, діє як природний антидепресант, зміцнює горло та піднебіння, що зменшує хропіння, розвиває комунікативні навички, надає впевненості.

Міжнародний день боротьби за ліквідацію злиднів

Відзначається щорічно відповідно до рішення Генасамблеї ООН A/RES/47/196.

Історія проведення Міжнародного дня боротьби за ліквідацію злиднів нерозривно пов'язана з датою 17 жовтня 1987 року. Того дня понад сто тисяч людей зібралися на площі Трокадеро в Парижі, де в 1948 році підписали Загальну декларацію прав людини, щоб вшанувати пам'ять жертв крайніх злиднів, насильства і голоду.

Присутні заявили, що злидні є порушенням прав людини, і підтвердили необхідність спільними зусиллями домагатися дотримання цих прав. Відповідні заяви накреслено на Пам'ятному камені, який було відкрито того дня.

Відтоді люди найрізноманітніших станів, переконань і соціального походження щорічно збираються 17 жовтня, щоб підтвердити незмінність своєї позиції та продемонструвати солідарність із малозабезпеченими. Такі ж пам'ятні камені були відкриті в багатьох країнах світу, і вони є місцем збору для проведення Дня. Один такий камінь розташований у саду Центральних установ ООН, і саме біля нього проводять урочисту церемонію, яку щорічно організовує Секретаріат Організації Об'єднаних Націй у Нью-Йорку.

Міжнародний день археології

Міжнародний день археології – це всесвітнє свято, яке підкреслює значення археології та її внесок у розвиток суспільства. Щорічно в третю суботу жовтня ця подія відзначається низкою заходів і програм, покликаних залучити людей різного віку та інтересів до чудес археології.

Кожного жовтня Археологічний інститут Америки (AIA) співпрацює з археологічними організаціями по всьому світу, щоб представити безліч програм і заходів. Вони варіюються від сімейних археологічних ярмарків до екскурсій місцевими археологічними пам’ятками, імітації розкопок та презентацій запрошених археологів. Суть цих інтерактивних, практичних програм Міжнародного дня археології полягає в тому, щоб надати учасникам можливість відкрити для себе минуле і відчути гострі відчуття від відкриття.

Археологія в Україні вивчає історію людства за матеріальними залишками від появи перших людей до пізнього середньовіччя та козацької доби. Головною профільною установою є Інститут археології НАН України, заснований у 1938 році.

Відомі археологічні знахідки: Скіфська пектораль (виявлена в кургані Товста Могила); Небелівський храм (трипільське поселення-мегасайт); Хортицький меч (пам'ятка доби Київської Русі / середньовіччя); Археологічні комплекси Мамай-гори та давньоруські шари Києва (Поштова площа).

Всесвітній день донорства та трансплантації органів

Донорство органів, тканин, крові рятує життя. Цей день проводиться з метою надати людям ще більше інформації про важливість донорства, а інколи і про життєву необхідність. Також в цей день слід віддати шану та подякувати донорам та їхнім сім’ям.

Вперше маніпуляції з переливання крові від людини до людини виконав у 1818 році англійський акушер Джеймс Бланделл. Саме йому ми вдячні за винайдення зручних інструментів для забору та переливання крові.

Перша спроба пересадки людського органу людині була зроблена у 1936 році у Херсоні Ю. Вороніним, спроба ця була невдалою. Лише у 1954 році Дж. Мюррею і Дж. Мерілу вдалося вдало пересадити нирку хворому на ниркову недостатність. Донором виступив брат-близнюк (однояйцевий) хворого.

Зараз трансплантологія практикується часто та успішно, але досі залишається дуже дорогою операцією.

Міжнародний день боротьби з бідністю

Мета створення Міжнародного дня боротьби з бідністю – привернути увагу міжнародної спільноти на соціально-незахищені верстви населення нашої планети та нагадати про те, що злидні – це порушення права людини на гідне життя і що з бідністю потрібно боротися.

В 1948 році на Генеральній Асамблеї Організації Об’єднаних Націй було підписано Загальну декларацію прав людини. Фахівці з різних сфер діяльності з усіх куточків світу взяли участь у створенні декларації. В документі зазначено, що сам факт бідності вже порушує право людини на повноцінне життя. Документ закликає докладати максимум зусиль на дотримання цього права.

Народилися в цей день:

330 років від дня народження Якова Андрійовича Марковича (1696-1770), українського письменника-мемуариста, хроніста, державного діяча;

210 років від дня народження Івана Головацького (1816-1899), лікаря, громадського діяча, перекладача, видавця;

110 років від дня народження Федора Васильовича Іванчова (1916-2007), українського письменника (Словаччина);

90 років від дня народження Івана Федоровича Драча (1936-2018), українського поета, перекладача, кіносценариста, драматурга, громадсько-політичного та державного діяча, борця за незалежність України у ХХ ст., Героя України (2006);

90 років від дня народження Григорія Васильовича Мельника (1936), українського актора, режисера;

90 років від дня народження Елеонори Іванівни Миронюк (1936), української бандуристки.

Ще цього дня:

1113 - Побудовано Києво-Михайлівський Золотоверхий собор (зруйнований у 1934);

1660 - Слободищенський трактат - договір між гетьманом Юрієм Хмельницьким і Річчю Посполитою;

1702 - Битва під Бердичевом;

1912 - Держави-члени Балканської Ліги оголосили війну Османській імперії;

1927 - Відбувся II Всеукраїнський собор УАПЦ;

1990 - У Києві на площі Жовтневої революції завершилося голодування студентів, які домоглися від Верховної Ради УРСР ухвалення постанови про виконання їхніх політичних вимог;

1990 - Офіційна дата виникнення бази IMDb (Internet Movie Database), найбільша у світі база даних і вебсайт про кінематограф.

Церковне свято

День пам'яті святого пророка Осії

За церковним календарем настає день пророка Осії, який жив в Ізраїльському царстві за часів, що передують загибелі Ізраїлю. За переказами, Осія боровся проти ідолопоклонства і звертав серця євреїв до Бога. Говорили, що дружина пророка була розпусницею, зраджувала Осії та, врешті-решт, залишила його. Після цього він з іще більшим запалом став закликати ізраїльтян до покаяння та істинної віри. Осія стверджував, що Господь відвернеться від євреїв і покличе в царство язичників, які повірять у нього.

Раніше ми вже розповідали, яке сьогодні церковне свято

Іменини:

Андрій, Антон, Дем’ян, Йосип, Леонтій, Олександр

З прикмет цього дня:

Іній зранку — найближчі дні будуть сухими та сонячними; Яскравий місяць — віщує теплу і ясну погоду; Снігурі заспівали — чекайте на негоду; Ворони зібралися у зграї — погода скоро зіпсується; Береза або каштан стоять із листям — морози прийдуть не скоро; Кішка спить міцно і скрутившись — сильних морозів найближчим часом не буде; Кування зозулі — до серйозних морозів.

Сьогодні варто допомогти комусь по господарству або погодувати бездомних тварин, що, за повір'ями, приносить достаток у дім. Займатися домашніми справами, утепленням житла чи підготовкою теплих речей до зими.

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