Греція не передаватиме Україні ракети до Patriot на шкоду власній обороноздатності – Міцотакіс

Греція продовжить надавати допомогу Україні, проте не ухвалюватиме рішень, що підривають власну обороноздатність, заявив прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс, відповідаючи на запитання щодо можливої передачі ракет-перехоплювачів Patriot зі складів грецьких збройних сил.

"Ви знаєте, що ми підтримали Україну, надавши значні засоби протиповітряної оборони з наших запасів. Водночас хочу бути цілком відвертим: ми робитимемо все можливе, щоб підтримати Україну, не підриваючи при цьому обороноздатності Греції. Ми також перебуваємо в чутливому з погляду безпеки регіоні, маємо й інші зобов'язання, але ми стоїмо на боці України й завжди намагаємося зробити все можливе", – наголосив Міцотакіс у коментарі "Радіо Свобода" в Брюсселі, відмовившись публічно коментувати факт надходження офіційного запиту від Києва.

За інформацією грецького видання Kathimerini, українська сторона зверталася до Афін із проханням надати до 200 ракет PAC-2, термін експлуатації частини з яких міг наближатися до завершення після понад двох десятиліть на бойовому чергуванні грецьких ВПС.

Раніше агентство Bloomberg повідомляло про дискусії серед партнерів по НАТО та Євросоюзу щодо заохочення Греції та Іспанії поділитися запасами ракет до комплексів Patriot. Неназваний європейський посадовець підтвердив зусилля ЄС у переконанні країн-власників відповідного озброєння посилити протиповітряну оборону України.

Джерело: https://www.radiosvoboda.org/a/news-premier-hretsii-ukraina-rakety-patriot/33878098.html