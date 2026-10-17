Ворог щодня атакує ТЕС, ГЕС і підстанції; у Києві ситуація одна з найскладніших – Корецький

Російські окупаційні війська продовжують щоденні цілеспрямовані удари по всій енергосистемі країни, повторно атакуючи вже відновлені об'єкти, а ситуація в Києві наразі залишається однією з найскладніших, повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький у своєму телеграм-каналі в п'ятницю.

"Ворог щодня б'є по енергетичних об'єктах по всій країні. Атакує ТЕС, ГЕС, ТЕЦ, ключові підстанції. При цьому об'єкти, які енергетикам вже вдалося відновити, знову зазнають пошкоджень", – написав очільник уряду.

За його словами, під час засідання заслухали доповіді першого віцепрем'єр-міністра, міністра енергетики та очільників профільних компаній щодо стану системи, перебігу відновлювальних робіт, облаштування інженерного захисту та накопичення запасів газу, вугілля, мазуту, пального і резерву аварійного обладнання.

Окрему увагу учасники штабу приділили стану енергозабезпечення столиці. "Окремо – про Київ, де ситуація одна з найскладніших. Були чіткі доручення в найкоротші терміни реалізувати конкретний перелік дій і рішень, які дозволять стабілізувати ситуацію в столиці. А також надолужити будівництво розподіленої генерації. Контроль – за Міністерством енергетики", – наголосив Корецький.

Прем'єр-міністр підкреслив необхідність максимально прискорити будівництво та підключення нових потужностей розподіленої генерації й продовжувати активну співпрацю з міжнародними партнерами, зокрема через Фонд підтримки енергетики України.

Джерело: https://t.me/Koretskyi_official/848