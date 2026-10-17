Запаси газу в ПСГ України досягли шестирічного максимуму в 16 млрд куб. м попри посилення атак РФ – очільник "Нафтогазу"

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" напередодні опалювального сезону накопичила в підземних сховищах 16 млрд кубометрів природного газу, що є найвищим показником із 2020 року, попри двократне зростання кількості російських ударів по інфраструктурі компанії, повідомив в.о. генерального директора компанії Сергій Федоренко в інтерв'ю агентству Reuters, опублікованому в п'ятницю.

"Цього року більшість наших об'єктів зазнали ударів. Ми зміцнюємо оборону та окопуємося", – зазначив Федоренко, уточнивши, що від початку року активи групи зазнали понад 400 ворожих атак – удвічі більше, ніж за весь 2025 рік. Удари припали на об'єкти видобутку, переробки, транспортування газу та нафти, а також прифронтові теплоелектроцентралі.

За словами очільника компанії, нинішній рівень запасів суттєво перевищує минулорічний старт опалювального сезону (менше 14 млрд куб. м) і встановлений урядом обов'язковий мінімум у 13,2 млрд куб. м. Водночас споживання газу в Україні у 2026 році скоротиться приблизно до 20 млрд куб. м (проти 21 млрд куб. м у 2025-му) через пошкодження промислових підприємств.

Федоренко також повідомив, що "Нафтогаз" завчасно законтрактував понад 1 млрд куб. м імпорту газу на період грудень-березень, чверть із якого становить скраплений природний газ (LNG). Крім того, Україна запропонувала партнерам з ЄС використати під зберігання європейського газу третину потужностей своїх підземних сховищ, загальна ємність яких становить близько 30 млрд куб. м.

Джерело: https://www.reuters.com/business/energy/naftogaz-chief-says-ukraines-gas-reserves-hit-six-year-high-ahead-winter-2026-10-16/