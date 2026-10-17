Макрон на саміті ЄС: Допомога Україні є запорукою безпеки Європи, а угода щодо дизелю РФ – недоречна та неефективна

Допомога Україні відповідає безпосереднім безпековим інтересам Європейського Союзу, капітуляція перед агресором є небезпечною слабкістю, а спроби замирення через угоди щодо російського пального є неефективними, заявив президент Франції Еммануель Макрон на пресконференції за підсумками саміту лідерів ЄС у Брюсселі в п'ятницю.

"Допомога Україні – це не питання нашої доброї волі. Це в наших інтересах. Це одностайна позиція європейців, і це питання нашої безпеки. Капітуляція – це слабкість. Слабкість – це небезпека. Я вважаю, що найкращий спосіб захистити французів сьогодні – це допомагати Україні так, як ми це робимо, тому що вона перебуває на передовій нашої безпеки", – наголосив Макрон.

Відповідаючи на заяви лідерки ультраправого "Національного об'єднання" Марін Ле Пен про намір припинити фінансову допомогу Києву в разі приходу до влади, президент Франції застеріг від ізоляції країни серед союзників.

"Якщо Франція, як і всі інші держави-члени Європейського Союзу, підтримує Україну, то це тому, що ми усвідомлюємо: на кону стоїть наша безпека. Той, хто сьогодні скаже французькому народу: "Ми будемо економити, бо все це несерйозно, ми припинимо підтримувати Україну", – одразу ж поставить Францію в безпрецедентне становище. Ми будемо єдиними, хто більше цього не робитиме. Єдиними. І ми, певним чином, дамо зрозуміти, що наша безпека мало чого варта", – заявив глава держави.

Французький лідер також піддав критиці нещодавню домовленість США щодо виведення російського дизельного пального на світовий ринок: "Я вважаю, що ухвалене рішення не вигідне нікому. Воно надсилає негативний сигнал і породжує розкол або сумніви. Я не думаю, що це корисно – це створює недовіру. Нам потрібно знижувати ціни на дизель, бензин і газ, але це не те, що допоможе зробити це ефективно. Це не та відповідь. Я вважаю це рішення недоречним і неефективним".

Макрон також звинуватив РФ у свідомому провокуванні глобального голоду через блокаду агроекспорту: "Своїми діями Росія заважає вивезенню українського збіжжя. Україна зібрала рекордний урожай, який допомагає годувати багато бідних країн, зокрема Єгипет та інші держави Африки. Сьогодні Росія свідомо морить голодом ці країни та розоряє Україну. Ми дамо на це відповідь, але такі дії є злочинними в усіх відношеннях".

Крім того, коментуючи публічні дискусії довкола супутникових даних і раннього попередження про повітряні загрози, президент зазначив: "Нам необхідно відновити довіру та ясність. Було багато дебатів щодо супутникових знімків і систем раннього виявлення. Ми допоможемо внести ясність, щоб забезпечити визначеність і повну підтримку".