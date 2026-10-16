"Сільпо" відкрив дизайнерський супермаркет з космічною темою у Києві

Мережа супермаркетів "Сільпо" відкрила новий дизайнерський супермаркет у Києві, Residental Complex Taryan Towers (Іоанна Павла ІІ, 12), повідомили у пресслужбі компанії.

Дизайн супермаркета натхненний темою космосу.

ТОВ "Сільпо-Фуд", яке розвиває мережу "Сільпо", створено на початку серпня 2016 року. Станом на червень 2026 року в мережі працювало 312 супермаркетів.

За даними YouControl, засновником ТОВ є ПАТ "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Рітейл Капітал" (100%, Київ). Кінцевим бенефіціаром виступає Володимир Костельман.

Виручка "Сільпо-Фуд" за підсумками 2025 року збільшилася на 13,97% порівняно з 2024 роком – до 106,013 млрд грн, чистий прибуток становив 1,205 млрд грн проти 154,1 млн грн за аналогічний період попереднього року.

Входить до торгово-промислової групи Fozzy Group, яка має більш ніж 825 торгових точок по всій території країни. Компанія розвиває торговельні мережі різних форматів: супермаркети "Сільпо", оптові гіпермаркети Fozzy, магазини біля дому "Фора", дискаунтери Thrash!Траш!, фармацевтичні супермаркети "Біла ромашка", магазини для домашніх тварин E-ZOO.

Джерело: https://www.facebook.com/media/set?vanity=silpo&set=a.1570473365112724