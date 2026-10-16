Pepco готує магазини у Києві, Тернополі та Чернівцях до відкриття у 2026 р

Київ. 16 жовтня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА 2026 року – Pepco, один із провідних європейських дискаунтерів, продовжує вихід на український ринок: відкриття нових магазинів у Києві, Тернополі та Чернівцях заплановано до кінця 2026 року, вже запущено україномовний сайт, повідомили у пресслужбі компанії агентству "Інтерфакс-Україна".

Уточнюється, що у межах пілотного етапу Pepco у Києві нові магазини відкриються в ТРЦ Respublika Park, Retroville та Dream Yellow.

Заплановані відкриття магазинів стануть черговим важливим етапом поступового розширення діяльності Pepco в Україні. Компанія бачить значний потенціал українського ринку.

Для підтримки виходу на ринок Pepco вже запустила локальний україномовний сайт, що дає споживачам можливість ознайомитися з брендом та його асортиментом ще до відкриття нових магазинів: https://pepco.ua/. На сайті представлені актуальні колекції одягу, товарів для дому та дитячих товарів Pepco разом із цінами, інформацією для підтримки клієнтів і мапою магазинів.

Окрім комерційної діяльності, Pepco усвідомлює важливість підтримки українських громад. У межах цього зобов'язання компанія співпрацює з благодійним фондом "Діти Героїв", який надає допомогу українським дітям, що втратили одного чи обох батьків через війну. Завдяки цій ініціативі під гаслом "Солідарність, що має значення" Pepco прагне зробити внесок у вагому довгострокову підтримку постраждалих родин.

У релізі підкреслюється, що Pepco і надалі підходитиме до роботи в Україні відповідально, зважаючи на умови на ринку та тісно співпрацюючи з місцевою командою. Компанія виважено і поступово розбудовує свою присутність на ринку, ставлячи у пріоритет потреби українських споживачів.

Pepco – один із провідних європейських дискаунтерів широкого профілю, з головним офісом у Познані. Працює з 1999 року, має понад 4 тис. магазинів у 19 країнах. Бренд входить до групи Pepco Group. Група Pepco котирується на Варшавській фондовій біржі (PCO).

www.pepcogroup.eu.