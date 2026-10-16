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Війська РФ завдали ракетних ударів по двох районах Харкова, є постраждалі – ОВА

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Війська РФ завдали ракетних ударів по двох районах Харкова, є постраждалі – ОВА

Російські окупаційні війська в п'ятницю ввечері завдали ракетних ударів по Слобідському та Немишлянському районах Харкова, повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"За попередньою інформацією, ворог наніс ракетний удар по Слобідському району Харкова. Одна людина зазнала гострої реакції на стрес у Слобідському районі. Медики надають всю необхідну допомогу", – написав очільник ОВА в телеграм-каналі.

Згодом Синєгубов поінформував про ще одне ракетне влучання в місті: "Ракетний удар по Немишлянському району. Всі екстрені служби працюють в посиленому режимі".

 

#харків #наслідки #обстріл
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