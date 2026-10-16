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У застосунку "Укрзалізниці" додано інформацію із середньою кількістю евакуаційних зупинок і затримок для обраного поїзда

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У застосунку "Укрзалізниці" додано інформацію із середньою кількістю евакуаційних зупинок і затримок для обраного поїзда

У застосунку Акціонерне Товариство "Укрзалізниця " відтепер доступна можливість переглянути середню кількість евакуаційних зупинок і затримок для обраного поїзда за останні 10 діб.

"Ми взяли усереднену статистику за останні 10 діб, щоб дані були максимально актуальними, але наголошуємо, що це не є гарантія і не обіцянка, а довідкова інформація для прогнозування форсмажорів під час подорожі", – повідомила "Укрзалізниця" у телеграм-каналі в п'ятницю.

Зазначається, що у жовтні УЗ суттєво зменшила частку затримок, водночас безпека лишається пріоритетом компанії.

"Тому обираємо чесність – і будемо регулярно оновлювати цю довідку, щоб ви могли розважливо обрати маршрут і рейс", – додали в УЗ.

 

Автор

Кореспондент · Транспорт/Телеком
#укрзалізниця #евакуація
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