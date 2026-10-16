Війська РФ атакували енергооб'єкт у Кременецькому районі Тернопільщини – ОВА

Російські окупаційні війська продовжують завдавати ударів по території Тернопільської області, зафіксовано влучання в об'єкт енергетичної інфраструктури в Кременецькому районі, повідомив перший заступник начальника Тернопільської обласної військової адміністрації Тарас Пастух у п'ятницю ввечері.

"Продовжуються атаки на Тернопільщину. Цього разу під прицілом Кременеччина. У місті було чутно вибухи. Є влучання в об'єкт енергетичної інфраструктури. На місці працюють відповідні служби", – написав він у телеграм-каналі.

За словами представника ОВА, інформації про потерпілих наразі не надходило, обставини події з'ясовуються. удару.