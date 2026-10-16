Лідери ЄС закликали всі країни припинити допомогу РФ у війні проти України – засідання Євроради

Лідери Європейського союзу звернулися до закликом до усіх країн негайно припинити будь-яку допомогу РФ в її війні, яку вона веде проти України.

"Європейська рада знову закликає всі країни негайно припинити будь-яку допомогу Росії в її загарбницькій війні проти України, як пряму, так і непряму, зокрема шляхом надання товарів і компонентів подвійного призначення", – йдеться у висновках, які були ухвалені за результатами засідання Європейської ради, яке пройшло 15-16 жовтня в Брюсселі.

Зокрема, Європейська рада рішуче засуджує залучення військових сил КНДР до війни проти України, а також триваючу військову підтримку, яку Росії надають, серед інших, Іран, Білорусь і КНДР.

Крім того, лідери запевнили, що ЄС "залишається відданим забезпеченню повної відповідальності за воєнні злочини та інші найтяжчі злочини, вчинені у зв'язку із загарбницькою війною Росії проти України". "ЄС також повністю підтримує зусилля, що здійснюються в рамках Ради Європи, спрямовані на запуск роботи Міжнародної комісії з розгляду претензій для України та Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України", – констатується у висновках.

Європейська рада також закликала РФ та Білорусь "негайно забезпечити безпечне й безумовне повернення в Україну всіх незаконно депортованих або переміщених українських дітей та інших цивільних осіб".

Разом з цим, Європейська рада відзначила "важливість продовження дії тимчасового захисту для переміщених осіб з України до березня 2028 року".

"Європейський Союз залишається відданим підтримці відновлення та відбудови України у координації з міжнародними партнерами, зокрема в таких сферах, як розмінування, а також психологічна та психосоціальна реабілітація", – наголошується в документі.