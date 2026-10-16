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Лідери ЄС висловили жаль з приводу так званої "дизельної угоди" США з РФ – висновки саміту

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Лідери Європейського союзу висловили жаль щодо так званої "дизельної угоди", яку президент США Дональд Трамп уклав з РФ.

Така позиція лідерів ЄС прописана у висновках, які були ухвалені за результатами засідання Європейської ради, яке пройшло 15-16 жовтня в Брюсселі. "Європейська рада висловлює жаль з приводу рішення Сполучених Штатів тимчасово скасувати санкції щодо російського дизельного пального", – сказано в документі.

Крім того, лідери ЄС висловилися на необхідності "запобігти експорту через територію ЄС зерна, викраденого Росією з тимчасово окупованих українських територій".

Також Європейська рада наголосила, що доки в Україні не буде встановлено справедливий і тривалий мир, "не може йтися про нормалізацію участі Росії та Білорусі в міжнародних спортивних і культурних заходах – зокрема, про використання їхньої національної символіки".

Крім того, Європейська рада рішуче засудила незаконну організацію РФ незаконних виборів до власних органів влади на тимчасово окупованих територіях України. "Це є черговим кричущим порушенням з боку Росії норм міжнародного права (зокрема Статуту ООН), а також незалежності, суверенітету й територіальної цілісності України", – наголошується у висновках.

Як повідомлялося, Міністерство фінансів США за розпорядженням президента Дональда Трампа тимчасово дозволило постачання російського дизельного пального на світовий ринок. Згідно з розпорядженням Управління з контролю за іноземними активами (OFAC), тимчасово дозволяються операції, пов'язані з продажем, доставкою, розвантаженням та імпортом дизельного пального російського походження, зокрема імпорт у США, до 7 квітня 2027 року.

Група з 12 сенаторів від обох партій надіслала Трампу листа з критикою угоди щодо дизельного палива з РФ та із закликом відмовитися від неї.

Велика група депутатів Європейського парламенту – представників більшості політичних груп, звернулися до лідерів Європейського союзу з листом із закликом зробити на противагу заявам президента США Дональда Трампа спільну заяву, підтвердивши, що ринок ЄС не буде відкритим для російського дизельного палива та інших енергоносіїв, та продовжити підтримку України.

Автори

Кореспондент · Міжнародні новини
Редактор · Політичні новини
#сша #єс #рф #дизель
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