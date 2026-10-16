ЄС продовжить посилювати тиск на РФ та скорочуватиме її енергетичні доходи – висновки саміту

Лідери Європейського союзу заявляють про рішучість посилювати тиск на РФ з метою припинення війни проти України та впроваджувати заходи, спрямовані на скорочення енергетичних доходів Кремля.

"Європейський Союз залишається сповненим рішучості й надалі посилювати тиск на Росію, щоб вона припинила свою жорстоку загарбницьку війну та розпочала змістовні переговори задля досягнення миру", – йдеться у висновках, які були ухвалені за результатами засідання Європейської ради, яке відбулося 15-16 жовтня в Брюсселі.

Лідери ЄС привітали нещодавнє ухвалення 21-го пакета санкцій, закликавши до швидкого й ефективного впровадження заходів, що стосуються російських суден, а також до вжиття у координації з партнерами подальших кроків, спрямованих на скорочення енергетичних доходів РФ, ефективне усунення прогалин у санкційному режимі та протидію їх обходу, а також на обмеження діяльності "тіньового флоту" та підрив його бізнес-моделі, деталізується у висновках.

Лідери ЄС уточнили, що це вимагає "застосування підходу, що охоплює весь маршрут перевезень, а також координації між державами-членами та партнерами". "Зокрема, необхідний спільний підхід до вирішення серйозних екологічних ризиків, а також загроз безпеці, зокрема безпеці судноплавства, що створюються такими суднами; це передбачає, серед іншого, проведення більшої кількості оглядів суден відповідно до норм міжнародного права, зокрема Конвенції ООН з морського права (UNCLOS)", – деталізується у висновках.