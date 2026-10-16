Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

ЄС продовжить посилювати тиск на РФ та скорочуватиме її енергетичні доходи – висновки саміту

1 хв читати
Додати як джерело

Лідери Європейського союзу заявляють про рішучість посилювати тиск на РФ з метою припинення війни проти України та впроваджувати заходи, спрямовані на скорочення енергетичних доходів Кремля.

"Європейський Союз залишається сповненим рішучості й надалі посилювати тиск на Росію, щоб вона припинила свою жорстоку загарбницьку війну та розпочала змістовні переговори задля досягнення миру", – йдеться у висновках, які були ухвалені за результатами засідання Європейської ради, яке відбулося 15-16 жовтня в Брюсселі.

Лідери ЄС привітали нещодавнє ухвалення 21-го пакета санкцій, закликавши до швидкого й ефективного впровадження заходів, що стосуються російських суден, а також до вжиття у координації з партнерами подальших кроків, спрямованих на скорочення енергетичних доходів РФ, ефективне усунення прогалин у санкційному режимі та протидію їх обходу, а також на обмеження діяльності "тіньового флоту" та підрив його бізнес-моделі, деталізується у висновках.

Лідери ЄС уточнили, що це вимагає "застосування підходу, що охоплює весь маршрут перевезень, а також координації між державами-членами та партнерами". "Зокрема, необхідний спільний підхід до вирішення серйозних екологічних ризиків, а також загроз безпеці, зокрема безпеці судноплавства, що створюються такими суднами; це передбачає, серед іншого, проведення більшої кількості оглядів суден відповідно до норм міжнародного права, зокрема Конвенції ООН з морського права (UNCLOS)", – деталізується у висновках.

Автори

Кореспондент · Міжнародні новини
Редактор · Політичні новини
#санкції #єс #рф
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Авіація вже збиває 55-60% реактивних "шахедів", скоро будуть нові рішення від партнерів і власного ОПК – Зеленський

Авіація вже збиває 55-60% реактивних "шахедів", скоро будуть нові рішення від партнерів і власного ОПК – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив про досягнення високої ефективності збиття реактивних дронів "шахед", які випускають російські окупа…

Читати
Україна має підтвердження, що обмеження роботи Starlink на швидкості діє лише на її території – Зеленський

Україна має підтвердження, що обмеження роботи Starlink на швидкості діє лише на її території – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив про отримання підтверджень, що обмеження роботи терміналів супутникового зв'язку Starlink на швидкос…

Читати