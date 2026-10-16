Лідери ЄС закликали Україну виконати необхідні для подальшого фінансування умови та проводити реформи – засідання Євроради

Лідери Європейського союзу закликають Україну виконати умови, необхідні для своєчасного фінансування у поточному році як у межах позики на підтримку, так і Ukraine Facility, та проводити подальші реформи. Про це мова йде у висновках, які були ухвалені за результатами засідання Європейської ради, яке пройшло 15-16 жовтня в Брюсселі.

Привітавши здійснення поточних виплат Україні в межах позики на підтримку України (Ukraine Support Loan) на 2026 та 2027 роки на суму EUR90 млрд, лідери ЄС зазначили: "Європейська Рада закликає всі сторони, і насамперед Україну, активізувати зусилля, зокрема щодо виконання вимог оновленого "Плану для України" (Ukraine Plan), щоб забезпечити своєчасне надання всіх коштів, передбачених позикою на підтримку України та інструментом Ukraine Facility на 2026 рік. Європейська рада наголошує на важливості продовження Україною реформ і дотримання принципу верховенства права".

У той же час лідери запевнили, що Європейська рада "залишається відданою задоволенню нагальних фінансових потреб України спільно з міжнародними партнерами, очікує на оновлену оцінку з боку Європейської комісії та МВФ у цьому питанні й повернеться до нього у відповідний час". "У цьому контексті Європейська рада закликає міжнародних партнерів оперативно посилити підтримку, щоб допомогти задовольнити нагальні фінансові та військові потреби України", – йдеться в документі.

У висновках Європейська рада також наголосила на важливості подальших сталих зусиль із надання військової підтримки Україні. "У зв'язку з цим вона вітає домовленість про виділення 6,6 млрд євро в межах Європейського фонду миру. Європейська рада також вітає нещодавню двосторонню допомогу, надану державами-членами, а також прогрес у співпраці між ЄС та Україною в оборонно-промисловій сфері. Вона вітає створення Інтегрованої коаліції протибалістичної оборони", – зазначається у висновках.

У той же час лідери ЄС вказали, що вся військова підтримка, а також гарантії безпеки для України надаватимуться з "повним дотриманням політики безпеки й оборони окремих держав-членів та з урахуванням інтересів безпеки й оборони всіх держав-членів".