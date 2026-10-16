Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

ЄС готовий долучитися до надання Україні гарантій безпеки – засідання Євроради

1 хв читати
Додати як джерело
ЄС готовий долучитися до надання Україні гарантій безпеки – засідання Євроради

Лідери Європейського союзу заявляють про готовність надати Україні гарантії безпеки, які передбачають спроможність Києва у довгостроковій перспективі стримувати агресію.

Про це мова йде у висновках, які були ухвалені за результатами засідання Європейської ради, яке пройшло 15-16 жовтня в Брюсселі. "Європейський Союз та держави-члени готові долучитися до надання Україні надійних і дієвих гарантій безпеки, зокрема через "Коаліцію охочих" (Coalition of the Willing) та у співпраці зі Сполученими Штатами. Це передбачає підтримку спроможності України стримувати агресію й ефективно оборонятися, зокрема в довгостроковій перспективі", – йдеться в документі.

Лідери ЄС конкретизували, що внесок ЄС та держав-членів ґрунтуватиметься на їхніх "відповідних компетенціях і можливостях та здійснюватиметься відповідно до норм міжнародного права". "У цьому контексті Європейська рада вітає домовленість про продовження та перегляд мандата Військової допоміжної місії Європейського Союзу на підтримку України (EUMAM Ukraine). Держави-члени залишаються відданими справі підготовки та оснащення Збройних сил України", – наголошується у висновках.

Автори

Кореспондент · Міжнародні новини
Редактор · Політичні новини
#безпека #гарантії #єс
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Авіація вже збиває 55-60% реактивних "шахедів", скоро будуть нові рішення від партнерів і власного ОПК – Зеленський

Авіація вже збиває 55-60% реактивних "шахедів", скоро будуть нові рішення від партнерів і власного ОПК – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив про досягнення високої ефективності збиття реактивних дронів "шахед", які випускають російські окупа…

Читати
Україна має підтвердження, що обмеження роботи Starlink на швидкості діє лише на її території – Зеленський

Україна має підтвердження, що обмеження роботи Starlink на швидкості діє лише на її території – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив про отримання підтверджень, що обмеження роботи терміналів супутникового зв'язку Starlink на швидкос…

Читати