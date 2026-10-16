ЄС готовий долучитися до надання Україні гарантій безпеки – засідання Євроради

Лідери Європейського союзу заявляють про готовність надати Україні гарантії безпеки, які передбачають спроможність Києва у довгостроковій перспективі стримувати агресію.

Про це мова йде у висновках, які були ухвалені за результатами засідання Європейської ради, яке пройшло 15-16 жовтня в Брюсселі. "Європейський Союз та держави-члени готові долучитися до надання Україні надійних і дієвих гарантій безпеки, зокрема через "Коаліцію охочих" (Coalition of the Willing) та у співпраці зі Сполученими Штатами. Це передбачає підтримку спроможності України стримувати агресію й ефективно оборонятися, зокрема в довгостроковій перспективі", – йдеться в документі.

Лідери ЄС конкретизували, що внесок ЄС та держав-членів ґрунтуватиметься на їхніх "відповідних компетенціях і можливостях та здійснюватиметься відповідно до норм міжнародного права". "У цьому контексті Європейська рада вітає домовленість про продовження та перегляд мандата Військової допоміжної місії Європейського Союзу на підтримку України (EUMAM Ukraine). Держави-члени залишаються відданими справі підготовки та оснащення Збройних сил України", – наголошується у висновках.