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ЄС заявив про підтримку справедливого миру для України, закликавши РФ припинити вогонь та розпочати переговори – висновки саміту

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ЄС заявив про підтримку справедливого миру для України, закликавши РФ припинити вогонь та розпочати переговори – висновки саміту

Лідери Європейського союзу заявлили про підтримку справедливого миру для України, який ґрунтується на принципах статуту ООН, і закликали РФ погодитися на припинення вогню та розпочати мирні переговори.

Така позиція лідерів ЄС прописана у висновках, які були ухвалені за результатами засідання Європейської ради, яке пройшло 15-16 жовтня в Брюсселі. "Європейський Союз підтримує встановлення в Україні всеосяжного, справедливого й тривалого миру, що ґрунтується на принципах Статуту ООН та міжнародного права і спирається на надійні й дієві гарантії безпеки для України. Лише рішення, яке поважає незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, може забезпечити справедливий і тривалий мир", – йдеться в документі.

Лідери ЄС переконані, що "шлях до миру в Україні не може визначатися без участі самої України", коли ЄС "прийматиме рішення з питань, що належать до його компетенції або стосуються його власної безпеки".

"Кордони не повинні змінюватися силою, агресор не може бути винагороджений, а довгострокова безпека України та її здатність до самооборони мають бути гарантовані", – наголошується у висновках.

Європейська рада підтвердила підтримку дипломатичних зусиль, спрямованих на припинення агресивної війни РФ, та наголосила на готовності ЄС посилити свою участь у цьому процесі.

Лідери ЄС також наголосили, що Європа відіграватиме "ключову роль у майбутньому врегулюванні й захищатиме власні інтереси". "Європейська рада закликає Росію продемонструвати справжню готовність до миру, погодитися на повне, безумовне й негайне припинення вогню, а також розпочати змістовні переговори задля досягнення справедливого й тривалого миру", – йдеться в документі.

Автори

Кореспондент · Міжнародні новини
Редактор · Політичні новини
#війна #перемовини #єс
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