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Лідери ЄС закликали до негайного відновлення безпечного судноплавства у Чорному морі – висновки саміту

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Лідери Європейського союзу закликають РФ негайно відновити безпечне судноплавство у Чорному морі та припинити використання продовольства як зброї. Такий заклик лідерів міститься у висновках, які були ухвалені за результатами засідання Європейської ради, яке пройшло 15-16 жовтня в Брюсселі.

Лідери ЄС констатували, що РФ знову використовує продовольство як зброю, підриваючи глобальну продовольчу безпеку, зокрема в Африці, Азії та на Близькому Сході, завдаючи ударів по сільськогосподарській інфраструктурі України, чорноморських і дунайських портах, пунктах перетину кордону, експортних потужностях і суднах, блокуючи судноплавні шляхи та знищуючи зерносховища.

Лідери ЄС назвали неприйнятними та такими, що "становлять серйозне порушення міжнародного права й морського права" напади на цивільне судноплавство, торговельні та комерційні судна, у тому числі ті, що ходять під прапорами держав-членів ЄС.

"Щоб уникнути подальшого погіршення ситуації, Європейська рада закликає до негайного відновлення безпечного проходу для суден, що перевозять зерно в Чорному морі, що є життєво важливим для сталого експорту зерна. Вона також наголошує на важливості заходів, спрямованих на подальше зміцнення "шляхів солідарності" між ЄС та Україною", – наголошується в документі.

Автори

Кореспондент · Міжнародні новини
Редактор · Політичні новини
#чорнеморе #єс #судноплавство
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