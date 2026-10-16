Лідери ЄС підтвердили підтримку України та продовжать надавати їй всебічну допомогу – засідання Євроради

Лідери Європейського союзу висловили повну і рішучу підтримку народу України в її боротьбі проти російської агресії і намір продовжувати надавати Українській державі всебічну допомогу.

Відповідна позиція лідерів прописана у висновках, які були ухвалені за результатами засідання Європейської ради, яке відбулося 15-16 жовтня в Брюсселі. "Європейська рада провела обмін думками з президентом України Володимиром Зеленським. Вона висловила повну й рішучу підтримку народу України, який стикається з особливо жорстокими нападами з боку Росії", – йдеться в документі.

Європейська рада також підтвердила "незмінну, тверду й непохитну підтримку незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів". "Європейський Союз продовжуватиме – у координації з партнерами-однодумцями та союзниками – надавати всебічну політичну, фінансову, економічну, гуманітарну, військову та дипломатичну підтримку Україні та її народу", – запевнили лідери ЄС.

Європейська рада рішуче засудила "жорстокі напади" РФ по цивільному населенню та відзначила стійкість, рішучість і незламність українського народу та його керівництва у протистоянні російській агресії й захисті своєї землі. "Реалізуючи своє невід'ємне право на самооборону, Україна змогла встояти та протидіяти величезному тиску з боку Росії, не дозволивши їй досягти своїх військових і стратегічних цілей", – зазначили лідери ЄС.

У світлі зими, яка наближається, Європейська рада закликала до подальшої активізації і координації зусиль з метою "термінового зміцнення спроможностей України у сфері протиповітряної та протиракетної оборони, а також підвищення стійкості її критичної інфраструктури й енергетичної системи та задоволення інших нагальних потреб".