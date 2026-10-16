Окупанти 11 разів атакували Волинську область у п'ятницю, в Ковелі 2 постраждалих – обладміністрація

Двоє людей отримали травми внаслідок обстрілів міста Ковель Волинської області російськими окупантами в п'ятницю, повідомив голова Волинської облдержадміністрації Роман Романюк.

"Кілька атак було спрямовано на Ковель. Зокрема, постраждала парковка, де згоріли понад 15 вантажівок. Травмовано двоє чоловіків. Надана медична допомога. Загрози життю немає. Також під ударом опинився митний термінал, тут без постраждалих", – написав Романюк в Телеграм.

Загалом, за його словами, під час денних повітряних тривог в Волинській області зафіксували 11 ворожих реактивних БпЛА типу "Шахед".

"Упродовж дня… тричі атаковано підприємство з іноземними інвестиціями у Луцьку. Потерпілих та загиблих немає", – повідомив голова облдержадміністрації, не уточнивши назву підприємства.

Усі споживачі області вже з електропостачанням, додав Романюк.

Як повідомлялося, завод німецького виробника комплектуючих для автопромисловості Kromberg&Schubert – "Кромберг енд Шуберт Україна ЛУ " (с.Рованці, Луцький р-н Волинської обл.) постраждав внаслідок ворожої атаки безпілотниками. В другій половині дня повідомлялося про дві атаки протягом п'ятниці.

Інший завод Kromberg&Schubert – "Кромберг енд Шуберт Житомир" був декілька разів атакований ворогом в серпні і вересні поточного року, і після чергового прильоту наприкінці вересня через значні пошкодження був вимушений тимчасово призупинити роботу на невизначений термін.

Раніше повідомлялося, що внаслідок удару по території підприємства "Агрофрукт ЛТД" у Маневичах Волинської області у п'ятницю одна людина загинула, вісім були поранені. На території почалася пожежа, яка згодом була ліквідована.

Kromberg&Schubert розпочала свою роботу в Україні з м.Луцьк. Інвестиційну угоду з компанією було підписано у березні 2005 року, сума інвестицій склала EUR18 млн, передбачалося створення 3 тис. робочих місць. Продукція заводу постачається, зокрема, автовиробникам BMW та Mercedes-Benz, Audi.

ПП "Агрофрукт ЛТД", 100% його капіталу належить громадянам Польщі, воно є частиною Polko Group. Лідер в Україні по експорту органічних ягід, співпрацює з місцевими фермерами, у яких закуповує продукцію.