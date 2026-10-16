Фон дер Ляєн: Нестача фінансів на 2027 рік для України становить EUR70 млрд, потрібна допомога партнерів

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн говорить, що нестача в фінансуванні потреб України на 2027 рік становить 70 млрд євро, при цьому Європейський союз розраховує на партнерів.

"Дійсно, дефіцит (у фінансуванні України – ІФ-У) на період до 2026 року покритий, але ми бачимо нестачу коштів на 2027 рік. Йдеться про 70 млрд євро. Частина цієї суми має бути забезпечена партнерами – це та сама одна третина, яка нам потрібна", – сказала вона у п'ятницю в Брюсселі на спільній з президентом Європейської ради Антоніу Коштою пресконференції, яка відбулася по завершенню дводенного засідання Європейської ради.

Фон дер Ляєн констатувала, що, оскільки війна триває і її хід важко передбачити, коли Європейська комісія планувала надати пакет підтримки в розмірі 90 млрд євро, "ми не могли знати, якою буде ситуація у 2027 році". "Але тепер зрозуміло, що існує дефіцит у 70 мільярдів, який необхідно покрити", – наголосила вона.

У свою чергу Кошта зазначив, що лідери Європейського союзу під час засідання Європейської ради "одразу дійшли згоди, що необхідно вирішити питання додаткових потреб у фінансуванні України до 2027 року, і попросили Комісію підготувати конкретну пропозицію для обговорення та затвердження".