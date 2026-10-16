Кількість постраждалих унаслідок російського удару по Вінниці зросла до шести – ОВА

Шестеро людей дістали поранень унаслідок російського удару по об'єкту цивільної інфраструктури у Вінниці, зокрема 25-річна дівчина перебуває у тяжкому стані, повідомила очільниця Вінницької обласної військової адміністрації (ОВА) Наталя Заболотна.

"Шестеро людей постраждало внаслідок сьогоднішнього російського удару по об'єкту цивільної інфраструктури у Вінниці. П'ятеро отримали поранення легкого та середнього ступенів тяжкості. 25-річна дівчина – тяжкого ступеня. Усіх постраждалих госпіталізували", – написала Заболотна в Телеграмі ввечері п'ятниці.

За її словами, на місці сапери Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) обстежили територію на наявність вибухонебезпечних предметів.

Раніше очільниця обладміністрації інформувала про чотирьох постраждалих внаслідок атаки на місто.