Повітряні сили знешкодили вдень у п'ятницю 253 ворожі дрони з 315, 35 ще в повітрі

Російські окупанти атакували Україну в п'ятницю, 16 жовтня, 315 ударними БпЛА (78 із них – реактивні), а також 15 баражуючими боєприпасами S-8000 "Бандероль/Дань-Т", повідомляють Повітряні сили Збройних сил України в Телеграм.

"Протиповітряною обороною збито/подавлено 253 БпЛА (49 із них – реактивні), а також 9 S-8000 "Бандероль/Дань-Т". Станом на 18.00 у повітряному просторі ще близько 35 ударних безпілотників", – йдеться в повідомленні.

Про влучання не повідомляється.

Перед тим, у ніч на 16 жовтня (з 18:00 15 жовтня) противник атакував Україну 149 ударними БпЛА (108 із них – реактивні), протиповітряною обороною збито/подавлено 114 ворожих БпЛА (77 із них – реактивні), було зафіксовано влучання 27 засобів повітряного нападу противника на 24 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 14 локаціях.

Як повідомлялося, протягом дня 15 жовтня (із 7.30 по 18.00) противник атакував Україну близько 138 ударними БпЛА (90 із них – реактивні), ППО було збито/подавлено 125 БпЛА (79 із них – реактивні).