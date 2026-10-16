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Трамп вважає хорошими свої відносини із Зеленським

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Президент США Дональд Дж. Трамп виступає на прес-конференції, 09.03.2026
Президент США Дональд Дж. Трамп виступає на прес-конференції, 09.03.2026 | Фото: Деніел Торок / Білий дім / CC BY 3.0 US кадровано

Президент США Дональд Трамп вважає, що його стосунки з президентом України Володимиром Зеленським є досить хорошими, повідомляє у п'ятницю Bloomberg.

"Я думаю, що вони хороші", – заявив він журналістам про стосунки з українським лідером.

"Ви хочете, щоб Зеленський пішов. Ви що, забули, що війну розпочав Путін?", – запитали Трампа. "Я знаю подробиці, зрозуміло? І в якийсь момент я їх оприлюдню", – заявив президент США.

Трамп також стверджує, що Вашингтон не причетний до уповільнення роботи Starshield – підрозділу Starlink.

"Ми зовсім не сповільнювали цей процес", – заявив він про Starshield.

Starshield надає нові військові космічні можливості США та їхнім союзникам.

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Редактор · Політичні новини
#відносини #трамп #зеленський #сша
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