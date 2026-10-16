Фон дер Ляєн: вкрай необхідно, щоб до фіндопомоги Україні долучилися партнери

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн говорить про необхідність міжнародних партнерів долучитися до фінансової підтримки України, потреби якої будуть збільшуватися через війну, яку проти неї веде Росія.

Про це вона сказала у п'ятницю в Брюсселі на спільній з президентом Європейської ради Антоніу Коштою пресконференції, яка відбулася по завершенню дводенного засідання Європейської ради.

"Наразі на частку Європейського Союзу та держав-членів ЄС припадає 80% зовнішньої допомоги Україні. Ми й надалі відіграватимемо провідну роль, але нам вкрай необхідно, щоб долучилися й інші партнери", – констатувала фон дер Ляєн.

Водночас президентка Європейської комісії висловила переконання, що підтримка Україні "важлива як ніколи, адже Росія випробовує стійкість України та ставить під загрозу її економіку".

Вона також повідомила, що ЄС прискорює надання допомоги для задоволення найнагальніших потреб України в оборонній сфері. При цьому фон дер Ляєн нагадала, о ЄС вже виділив Україні в рамках кредиту підтримки України "майже 16 млрд євро у межах оборонного компонента цієї програми, а також продовжуємо підтримувати державний бюджет України – це інший її напрямок". "До кінця року може бути надано ще 17 млрд євро, звісно, за умови, що Україна здійснить необхідні реформи. Європа робить багато, але реальність проста: доки триває війна, потреби України у фінансуванні зростатимуть", – наголосила вона.

Президентка Європейської комісії також повідомила, що водночас ЄС "веде дискусії з Україною та Сполученими Штатами щодо шляхів завершення війни". "Як і протягом усіх п'яти років війни, ніхто не прагне миру більше, ніж народ України. Наш обов'язок – підтримати українців, щоб вони мали змогу досягти справедливого й тривалого миру для своєї країни", – підкреслила фон дер Ляєн.