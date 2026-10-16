У кількох областях України запроваджені аварійні відключення електроенергії – Укренерго

Через зумовлену наслідками російських обстрілів складну ситуацію в енергосистемі – у кількох областях України запроваджені аварійні відключення електроенергії, інформує Національна енергетична компанія "Укренерго" ввечері в п'ятницю.

"Попередньо оприлюднені графіки знеструмлення у регіонах, де застосовані аварійні відключення, наразі не діють. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити електропостачання. Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації", – йдеться у повідомленні в телеграм.