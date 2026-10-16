Кошта за результатами саміту: рішучість ЄС у підтримці України залишається твердою, тиск на агресора буде посилений

Рішучість Європейського союзу у підтримці України залишається твердою, а прагнення до миру супроводжується посиленням, а не послабленням тиску на агресора – Росію.

Таку заяву у п'ятницю в Брюсселі по завершенню дводенного засідання Європейсько ради повідомив на пресконференції президент Ради Антоніу Кошта.

"Україна залишається ключовим пріоритетом для Європи, і було добре, що президент Зеленський приєднався до нашого обговорення. Наша рішучість підтримувати Україну та її народ залишається такою ж твердою, як і завжди. Водночас кожен справжній крок до миру має значення, і ми підтримуємо всі щирі зусилля, спрямовані на його досягнення. На жаль, дії Росії свідчать про протилежне про ескалацію. Саме тому наше прагнення до миру супроводжується посиленням, а не послабленням тиску на агресора", – сказав він.

Кошта нагадав, що ЄС також надає Україні фінансову підтримку. "Ми визначили ресурси для покриття її потреб на поточний рік. Тепер необхідно забезпечити їх надання. Це вимагає від України продовження реформ, а наші міжнародні партнери, зі свого боку, мають наростити обсяги своєї підтримки", – наголосив президент Європейської ради.

Він також повідомив, що лідери Європейського союзу просять Європейську комісію підготувати пропозицію щодо вирішення питання додаткових фінансових потреб України на 2027 рік. "Підтримка України є актуальною як ніколи, оскільки Москва посилює свої гібридні кампанії по всій Європі. Ми стикаємося із актами саботажу, а також із неодноразовими порушеннями повітряного простору й територіальних вод держав-членів ЄС. Ці дії не залишаться без відповіді; ми також подвоїмо зусилля для реалізації нашої оборонної стратегії до 2030 року", – запевнив Кошта.