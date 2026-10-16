Конгресмен США Мікс представив законопроект, покликаний заблокувати дизельну угоду з РФ

Заступник голови комітету Палати представників США з питань закордонних справ, демократ Грегорі Мікс представив законопроект, покликаний заблокувати угоду щодо дизелю з РФ і заборонити інвестиції в російську енергетику, йдеться в заяві на сайті комітету в п'ятницю.

"Член Палати представників і заступник голови комітету з закордонних справ Грегорі Мікс сьогодні представив двопартійний законопроект про заборону корупційних нафтових угод з РФ", – йдеться в повідомленні.

Там зазначено, що метою законопроєкту є скасування угоди щодо дизелю, яку президент США Дональд Трамп уклав з президентом РФ Володимиром Путіним.

Також законопроект передбачає заборону для Корпорації з фінансування міжнародного розвитку США (DFC) на інвестиції в російську енергетику та вимогу до Трампа запровадити санкції проти енергетичного сектору РФ. Крім іншого, він також передбачає скасування генеральних ліцензій Управління з контролю за іноземними активами Мінфіну США (OFAC), що дозволяють закупівлю російських енергоносіїв, та заборону на видачу подібних ліцензій у майбутньому.

Співавторами законопроекту є кілька демократів й один республіканець.

Як повідомлялося, після телефонної розмови президентів США та РФ 9 жовтня OFAC видало тимчасову генеральну ліцензію до квітня наступного року, що дозволяє постачання російського дизельного пального на світовий ринок.