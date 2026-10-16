Стефанчук і Рубінян обговорили міжпарламентську співпрацю України та Вірменії

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук та голова Національних зборів Вірменії Рубен Рубінян обговорили перспективи міжпарламентської співпраці.

"У Римі зустрівся з Головою Національних зборів Республіки Вірменія Рубеном Рубіняном… Обговорили поглиблення міжпарламентського діалогу на двосторонньому та багатосторонньому рівнях… Особливо ціную його оцінку наших двосторонніх відносин, які, за словами Рубена, сьогодні перебувають на дуже високому рівні", – написав Стефанчук у Фейсбуці у п'ятницю.

За його словами, Україна зацікавлена в зміцненні відносин із Вірменією.

Стефанчук подякував за рішення організувати поїздку до Вірменії 20 дітей українських захисників з Одещини.

Як повідомлялося, Стефанчук брав участь у Європейської конференції голів парламентів у Римі 15-16 жовтня.