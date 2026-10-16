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Європейська конференція голів парламентів закликала забезпечити дієві механізми притягнення РФ до відповідальності – Стефанчук

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Європейська конференція голів парламентів закликала забезпечити дієві механізми притягнення РФ до відповідальності – Стефанчук
Фото: https://www.facebook.com/stefanchuk.official

Європейська конференція голів парламентів наголосила на необхідності забезпечити повноцінну роботу механізмів притягнення до відповідальності Російської Федерації за агресію проти України, повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

"У підсумковому документі Європейської конференції голів парламентів підтверджено підтримку України та її права на справедливий і тривалий мир. Окремо наголошено на необхідності забезпечити повноцінну роботу механізмів притягнення до відповідальності. Це один із важливих результатів конференції, яка завершилася сьогодні в Римі", – написав Стефанчук у Фейсбуці у п'ятницю.

Спікер українського парламенту зазначив, що у документі йдеться про захист міжнародного порядку, заснованого на правилах, про недопущення подвійних стандартів та про відповідальність за всі порушення міжнародного права.

"Це важливий політичний сигнал. Мир не може ґрунтуватися на безкарності агресора, а міжнародне право не може застосовуватися вибірково", – підкреслив Стефанчук.

За його словами, впродовж двох днів голови європейських парламентів говорили про виклики для європейських демократій, загрози міжнародному праву та майбутнє європейської безпеки.

"Для України принципово, що ці дискусії знайшли відображення у підсумкових висновках конференції", – наголосив Стефанчук.

Голова Верховної Ради також повідомив, що запросив колег відвідати Київ, щоб побачити, у яких умовах українці щодня борються за свободу, демократію та право на мирне життя.

 

Автори

Кореспондент · Верховна Рада
Редактор · Політичні новини
#європа #парламенти #конференція
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