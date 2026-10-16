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Папа Римський під час телефонної розмови з Путіним закликав до припинення вогню для допомоги Олешкам

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Папа Римський під час телефонної розмови з Путіним закликав до припинення вогню для допомоги Олешкам

Під час телефонної розмови з очільником Кремля Володимиром Путіним Папа Римський Лев XIV закликав до припинення вогню для забезпечення доставки гуманітарної допомоги та безпечної евакуації цивільного населення з Олешок Херсонської області, повідомляє Vatican News із посиланням на пресслужбу Святого Престолу.

"Під час розмови Святіший Отець висловив глибоке занепокоєння вкрай складною гуманітарною ситуацією в місті Олешки Херсонської області та закликав до припинення вогню, щоб забезпечити доставку продовольчої та медичної допомоги, а також добровільну й безпечну евакуацію цивільного населення", – наголошується в повідомленні.

У пресслужбі Святого Престолу також зазначили, що наприкінці розмови Папа Римський підтвердив відданість Святого Престолу сприянню діалогу та миру. "На завершення Святіший Отець підтвердив відданість Святого Престолу сприянню діалогу та миру"

 

Автори

Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#римський #путін #розмова #папа
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