Папа Римський під час телефонної розмови з Путіним закликав до припинення вогню для допомоги Олешкам

Під час телефонної розмови з очільником Кремля Володимиром Путіним Папа Римський Лев XIV закликав до припинення вогню для забезпечення доставки гуманітарної допомоги та безпечної евакуації цивільного населення з Олешок Херсонської області, повідомляє Vatican News із посиланням на пресслужбу Святого Престолу.

"Під час розмови Святіший Отець висловив глибоке занепокоєння вкрай складною гуманітарною ситуацією в місті Олешки Херсонської області та закликав до припинення вогню, щоб забезпечити доставку продовольчої та медичної допомоги, а також добровільну й безпечну евакуацію цивільного населення", – наголошується в повідомленні.

У пресслужбі Святого Престолу також зазначили, що наприкінці розмови Папа Римський підтвердив відданість Святого Престолу сприянню діалогу та миру. "На завершення Святіший Отець підтвердив відданість Святого Престолу сприянню діалогу та миру"