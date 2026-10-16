"Укренерго" завершило реструктризацію євробондів, вивільнивши $135 млн на відновлення мереж, – Шмигаль

НЕК "Укренерго" успішно завершила реструктуризацію єврооблігацій сталого розвитку, випущених у 2021 році, за результатами якої загальна сума вимоги за ними зменшена до $494,75 млн під 8,6% річних з остаточним погашенням у 2041 році, повідомив перший віцепрем'єр-міністр енергетики Денис Шмигаль.

"За результатами реструктуризації загальна сума вимоги за єврооблігаціями зменшена до $494,75 млн під 8,6% річних з остаточним погашенням у 2041 році. Також випущено нові негарантовані облігації на суму $395 млн під 8,5% річних із погашенням у 2031 році", – написав Шмигаль у Телеграм у п'ятницю.

За його інформацією, операцію підтримали власники 97,49% єврооблігацій.

"Укренерго" зі свого боку пояснило, що в результаті реструктризації загальна сума вимоги за єврооблігаціями зменшена до $494,75 млн з $1086 млн, які складаються з $825 млн основної суми та $261 млн нарахованих відсотків.

Компанія також додала, що для реструктуризації залучено фінансування за підтримки Міжнародної фінансової корпорації розвитку США (DFC), випуск отримав рейтинг Aa3 від Moody's.

"Головний результат – приблизно $135 млн заощаджень, які будуть спрямовані на відновлення пошкоджених російськими атаками електромереж та підвищення стійкості української енергосистеми", – зазначив Шмигаль, додавши, що також буде мінімізоване навантаження на тариф "Укренерго" на передачу електроенергії.

Глава Міненерго уточнив, що реструктуризація стала можливою , зокрема, завдяки ухваленій урядом за пропозицією міністерства постанові щодо державної гарантії для компанії.