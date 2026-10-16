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Окупанти обстріляли Нікопольський район, є загибла, пошкоджені 4 багатоповерхівки

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Окупанти обстріляли Нікопольський район, є загибла, пошкоджені 4 багатоповерхівки
Фото: Дніпропетровська облрада

Одна людина загинула, ще двоє отримали травми внаслідок обстрілу Нікопольського району Дніпропетровської області російськими окупантами в п'ятницю, повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

"Загинула жінка. Щирі співчуття рідним. Постраждали чоловік та жінка. Ворог бив артилерією, FPV-дронами та БпЛА по Нікополю, Марганецькій і Покровській сільській громадах", – написав Лукашук в Телеграм, не уточнивши, в якому саме населеному пункті обстріл призвів до жертв.

Також він повідомив, що станом на 18:30 в районі пошкоджені чотири п'ятиповерхові житлові будинки, два приватні будинки, гараж, підприємство, продуктовий магазин, будівля, яка не експлуатувалася, та два легкові автомобілі.

Крім того, через ворожі атаки пошкоджені інфраструктура та приватні будинки у Синельниківському районі Дніпропетровської області. Атакований був також Дніпровський район. Без постраждалих.

Автори

Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#дніпропетровська #жертви #обстріл
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