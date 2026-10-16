Глава МЗС ФРН: Заяви Трампа слід розглядати в контексті виборів, США продовжують підтримувати Україну

Різкі висловлювання президента США Дональда Трампа щодо українського керівництва спрямовані на виборців напередодні американських проміжних виборів, переконаний глава МЗС Німеччини Йоган Вадефуль у п'ятницю.

"Слід зазначити, що нещодавні висловлювання американського президента припали на фінальну фазу передвиборчих перегонів у США", – наводить його слова агентство Reuters.

Вадефуль і його португальський колега Паулу Рангель знову підтвердили рішучу підтримку України з боку своїх країн і заявили, що РФ, посиливши свої атаки, не продемонструвала готовності до переговорів.

"Я вважаю, що ми маємо звернути увагу на суть того, що продовжують робити Сполучені Штати, а саме – підтримувати Україну разом з нами", – сказав він.

Вадефуль наголосив, що "піти на поступки агресору Путіну в нинішній ситуації було б абсолютно неправильним сигналом".

"У цій складній геополітичній ситуації ми дотримуємося спільного бачення: захист багатосторонності, сприяння миру й наша непохитна солідарність з Україною", – сказав Рангель.